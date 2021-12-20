Видаль может перейти в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 20-12-2021

Артуро Видаль, принадлежащий «Интеру», интересен «Тоттенхэму» (источник – «Football Italia»).



Сообщается, что 34-летнего хавбека не устраивает его положение в миланской команде. Чилиец намерен стать частью клуба, где он будет играть одну из ключевых ролей. Также хавбек хочет вновь воссоединиться с Антонио Конте, с которым уже работал в «Ювентусе» и «Интере».



Минувшим летом Видалем интересовалась «Америка» (Мексика), но он решил не уезжать из Европы. Также СМИ писали об интересе к Артуро со стороны «Зенита» и «Бешикташа», но переход так и не состоялся.



С начала сезона в активе Видаля 2 гола и 3 результативных паса в 16 играх за «Интер».



Стоимость футболиста составляет 3,5 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).