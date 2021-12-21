Официально: Черчесов возглавил «Ференцварош»

Дата публикации: 21-12-2021

В «Твиттере» клуба «Ференцварош», лидирующего в чемпионате Венгрии, появилась информация о назначении Станислава Черчесова новым наставником команды. Подробности соглашения со специалистом не раскрываются. На посту тренера венгерской команды он сменил Петера Штегера.



Прежним местом работы Черчесова была российская сборная, которую он покинул после провала на Евро-2020. Национальная команда, возглавляемая им, не вышла из группы. В числе клубов, которыми ранее руководил специалист, значатся «Спартак», «Жемчужина-Сочи» и «Легия».



Сам Черчесов уже прокомментировал свое назначение: «После того, как я узнал об интересе ко мне со стороны «Ференцвароша», занялся поисками информации о клубе. В итоге я согласился стать частью этого проекта».