Свернуть список

Официально: Черчесов возглавил «Ференцварош»

Дата публикации: 21-12-2021

В «Твиттере» клуба «Ференцварош», лидирующего в чемпионате Венгрии, появилась информация о назначении Станислава Черчесова новым наставником команды. Подробности соглашения со специалистом не раскрываются. На посту тренера венгерской команды он сменил Петера Штегера.

Прежним местом работы Черчесова была российская сборная, которую он покинул после провала на Евро-2020. Национальная команда, возглавляемая им, не вышла из группы. В числе клубов, которыми ранее руководил специалист, значатся «Спартак», «Жемчужина-Сочи» и «Легия».

Сам Черчесов уже прокомментировал свое назначение: «После того, как я узнал об интересе ко мне со стороны «Ференцвароша», занялся поисками информации о клубе. В итоге я согласился стать частью этого проекта».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close