«Астон Вилла» сделала «Ливерпулю» предложение о переходе Гомеса

Дата публикации: 21-12-2021

«Birmingham Mail» утверждает, что «Ливерпуль» получил запрос от «Астон Виллы» по Джо Гомесу. Клуб из Бирмингема рассчитывает заполучить 24-летнего защитника, поскольку Стивену Джеррарду, недавно возглавившему клуб, нужно усиление в оборонительную линию.



Сообщается, что Юрген Клопп, находящийся у руля «Ливерпуля», не видит Гомеса в составе своей команды. «Астон Вилла» надеется арендовать защитника, несмотря на желание «мерсисайдцев» сохранить нынешний состав до конца сезона.



Гомес стал игроком «Ливерпуля» в 2015 году, перебравшись из «Чарльтона». Его соглашение с «красными» действует до лета 2024 года. В сезоне 21/22 в активе центрбека 9 игр (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает Гомеса в 30 млн евро.