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«Реал» намерен бесплатно подписать полузащитника «Баварии» Толиссо

Дата публикации: 21-12-2021

«Реал» хочет подписать Корентина Толиссо, права на которого принадлежат «Баварии». Об этом информирует «Mundo Deportivo».

Мадридцы намерены осуществить переход ближайшим летом. Дело в том, что соглашение полузащитника с мюнхенской командой рассчитано до конца сезона, после чего он получит статус свободного агента.

«Сливочные» уже имеют положительный опыт подобных сделок. Ранее они по аналогичной схеме подписали Давида Алабу, прежде выступавшего за «Баварию». Состав «Реала» футболист пополнил в ранге свободного агента.

Среди претендентов на 27-летнего француза также значатся «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

К «Баварии» Толиссо присоединился в 2017 году. Трансфер обошелся мюнхенцам в 41,5 млн евро.

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