«Фиорентина» планирует активировать опцию выкупа хавбека «Арсенала»

Дата публикации: 21-12-2021

Лукас Торрейра, являющийся игроком «Арсенала», может перейти в «Фиорентину».



В текущем сезоне полузащитник выступает за команду из Флоренции на правах аренды. В соглашении прописано условие выкупа, которым и намерены воспользоваться «фиалки». Если переход состоится, то зарплата уругвайца в «Фиорентине» составит 3 млн евро за сезон. Источник – «Twitter» журналиста Николо Скиры.



«Арсенал» выкупил контракт футболиста в 2018 году. В сезоне 20/21 он находился в аренде в «Атлетико».



Минувшим летом Торрейра подписал с «Фиорентиной» арендное соглашение сроком на 1 год. В сезоне 21/22 в активе 25-летнего игрока 15 поединков, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 результативным пасом.