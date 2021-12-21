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«Фиорентина» планирует активировать опцию выкупа хавбека «Арсенала»

Дата публикации: 21-12-2021

Лукас Торрейра, являющийся игроком «Арсенала», может перейти в «Фиорентину».

В текущем сезоне полузащитник выступает за команду из Флоренции на правах аренды. В соглашении прописано условие выкупа, которым и намерены воспользоваться «фиалки». Если переход состоится, то зарплата уругвайца в «Фиорентине» составит 3 млн евро за сезон. Источник – «Twitter» журналиста Николо Скиры.

«Арсенал» выкупил контракт футболиста в 2018 году. В сезоне 20/21 он находился в аренде в «Атлетико».

Минувшим летом Торрейра подписал с «Фиорентиной» арендное соглашение сроком на 1 год. В сезоне 21/22 в активе 25-летнего игрока 15 поединков, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 результативным пасом.

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