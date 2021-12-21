«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Реал» интересуются молодым защитником «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 21-12-2021

Удачное выступление Райана Айт-Нури за «Вулверхэмптон» привлекло внимание нескольких топ-клубов. Трансфер молодого защитника рассматривают мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Информацию опубликовал ресурс «El Nacional».



Сообщается, что скауты упомянутых клубов видят в 20-летнем игроке большой потенциал для роста.



Айт-Нури оказался в «Вулверхэмптоне» минувшим летом, подписав с командой соглашение до 2026 года. До этого он выступал в составе «Анже». Футболист обошелся английской команде в 11,1 млн евро.



В нынешнем сезоне Райан выходил на поле в футболке «волков» в 11 встречах, отметившись 2 результативными передачами. Стоимость француза равняется 18 000 000 евро («Transfermarkt»).



Сейчас футболист продолжает восстановление после повреждения паха.