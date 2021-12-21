1xBet дарит BW X6 в новогодней акции 1xSanta

Дата публикации: 21-12-2021

За окном идет снег, а в доме горят гирлянды и пахнет мандаринами. Да, атмосфера новогодних праздников уже витает в воздухе, а это значит, что вскоре все будут дарить своим близким подарки.

Компания 1xBet также хочет порадовать своих дорогих клиентов новогодними сюрпризами. Для этого букмекер запустил акцию 1xSanta с космическим количеством подарков, главный из которых - автомобиль BMW X6!

Для участия в акции нужно выполнить всего несколько простейших шагов:

авторизироваться или зарегистрироваться на сайте 1xBet;

дать согласие на участие в акциях в личном кабинете;

с 17 декабря делать ставки на любые спортивные события от 300 рублей с коэффициентом от 1.6.

За каждую такую ставку игрок получает право потрясти новогодний шар. В нем могут выпасть: фрибет, бонусные баллы, акционные билеты для участия в розыгрыше суперпризов или фрагмент пазла автомобиля для участия в финальном розыгрыше BMW X6.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше суперпризов, достаточно собрать 10 акционных билетов. 11 января 2022 года букмекер случайным образом разыграет среди владельцев акционных билетов следующие подарки:

Apple MacBook Pro Touch Bar 16" (20 шт);

Apple iPhone 13 Pro Max (30 шт);

Samsung Galaxy Z Fold3 (30 шт);

Apple iPhone 13 Pro (30 шт);

...и сотни других топовых гаджетов.

А еще 18 тысяч игроков разделят между собой более 3,5 миллиона бонусных баллов!

Но это далеко не все подарки, которые подготовил 1xBet к праздникам! Игроки, собравшие все фрагменты пазла автомобиля, примут участие в финальном розыгрыше, который пройдет 11 января 2022 года. В нем букмекер подготовил еще более крутые призы:

BMW X6 (1 шт);

Apple MacBook Pro 13" (30 шт);

Apple iPhone 13 Pro Max (30 шт);

Apple iPad Pro 12.9" (2021) (30 шт);

Apple iPhone 13 Pro (30 шт) и многое другое.

Как и в первом случае, еще 18 тысяч игроков в сумме получат более 3,5 миллиона бонусных баллов.

Отмечайте праздники с 1xBet и получайте свой новогодний подарок в акции 1xSanta!