Букмекерская компания 1xBet одержала победу на букмекерском «Оскаре»

Дата публикации: 21-12-2021

Победой 1xBet закончилась церемония самой авторитетной беттинговой премии мира SBC Awards. Букмекерская компания победила в престижной номинации «Лучшая спонсорская программа года». Об этом стало известно на специальной церемонии награждения, состоявшейся в Лондоне 14 декабря.

Победителя в номинации определяло профессиональное жюри, составленное из авторитетных представителей гэмблинг-индустрии. Более сотни экспертов голосовали за лучших из лучших, а на самой церемонии присутствовало более 800 гостей. Одним из ведущих церемонии стал легендарный футболист сборной Франции, чемпион мира и Европы, двукратный победитель Лиги чемпионов Марсель Десайи.

«Нам очень приятно побеждать на SBC Awards, ведь эту награду не случайно называют букмекерским «Оскаром». Признание от жюри, состоящего из людей, добившихся столь много в профессии, дорогого стоит. Мы не первый раз побеждаем на SBC Awards, но все равно это каждый раз радостно. Будем стремиться к тому, чтобы число номинаций, в которых 1xBet признан лучшим, расширялось с каждым годом», — заявили представители компании.

Спонсорская программа 1xBet носит глобальный характер: компания активно инвестирует в развитие спорта во многих странах, сотрудничая с ведущими спортивными клубами и организациями в самых разных дисциплинах, что раз за разом подтверждает статус одного из лидеров индустрии.

Среди партнеров надежного букмекера футбольные клубы «Барселона» и «Лион», итальянская Серия А, официальным спонсором трансляций которой является 1xBet, Африканская федерация футбола, киберспортивные организации ESL и WePlay. Рекламу компании можно увидеть во время игр футбольных чемпионата и Кубка Испании, первенств Бразилии и Чили, отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америке и множества других соревнований.

Напомним, что ранее компания уже признавалась лучшей в номинациях «Восходящая звезда в области инноваций спортивного беттинга», «Самая инновационная партнерская программа» и «Лучший киберспортивный оператор года».

Помимо этого, по итогам 2021 года 1xBet попала в число лучших еще в 6 номинациях:

Лучший футбольный букмекер года

Лучший киберспортивный оператор года

Лучшая аффилиатская программа

Лучший оператор казино года

Лучшая маркетинговая кампания года

Лучшее мобильное приложение

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