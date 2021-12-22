«Лацио» рассчитывает заработать на трансфере Милинковича-Савича 70-80 млн евро

Дата публикации: 22-12-2021

Центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти на повышение по окончании текущего сезона, о чем передает авторитетный инсайдер Николо Скира.



По его данным, летом борьба за серба развернется между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Римляне хотят получить за 26-летнего игрока порядка € 70-80 млн. Стоит отметить, что в 2019 году тот же «МЮ» предлагал за Сергея 60 миллионов евро, но тогда «Лацио» предпочел сохранить футболиста у себя.



Хавбек выступает за «бьянкочелести» с 2015 года. До этого права на него принадлежали бельгийскому «Генку».



По ходу сезона-2021/22 Милинкович-Савич поучаствовал в 23 поединках, забив 5 голов и отдав 5 результативных пасов.