Свернуть список

«Лацио» рассчитывает заработать на трансфере Милинковича-Савича 70-80 млн евро

Дата публикации: 22-12-2021

Центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может уйти на повышение по окончании текущего сезона, о чем передает авторитетный инсайдер Николо Скира.

По его данным, летом борьба за серба развернется между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Римляне хотят получить за 26-летнего игрока порядка € 70-80 млн. Стоит отметить, что в 2019 году тот же «МЮ» предлагал за Сергея 60 миллионов евро, но тогда «Лацио» предпочел сохранить футболиста у себя.

Хавбек выступает за «бьянкочелести» с 2015 года. До этого права на него принадлежали бельгийскому «Генку».

По ходу сезона-2021/22 Милинкович-Савич поучаствовал в 23 поединках, забив 5 голов и отдав 5 результативных пасов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close