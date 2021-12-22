Свернуть список

«City Football Group» провел анализ «Спартака». Сделка может состояться в 2022 году

Дата публикации: 22-12-2021

Стали известны результаты оценки «Спартака» холдингом «City Football Group». По информации «Спорт-Экспресс», анализ является одним из важнейших этапов на пути к покупке части акций «красно-белых». Сделку стороны могут оформить уже в 2022 году.

«CFG» оценивал московскую команду по различным критериям.

Выяснилось, что «Спартак» имеет второй по силе и стоимости состав в РПЛ, что подтверждается статистическими выкладками. К зимнему перерыву команда не добрала 10 очков. Основной причиной плохих результатов, по версии холдинга, является слишком частая смена тренеров.

«Красно-белые» обладают качественной инфраструктурой и отличным стадионом. Из минусов – нехватка крытых полей и достаточно ограниченная инфраструктура для восстановления игроков.

В «CFG» также высоко оценили коммерческую деятельность клуба, что делает его привлекательным для инвесторов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close