«City Football Group» провел анализ «Спартака». Сделка может состояться в 2022 году

Дата публикации: 22-12-2021

Стали известны результаты оценки «Спартака» холдингом «City Football Group». По информации «Спорт-Экспресс», анализ является одним из важнейших этапов на пути к покупке части акций «красно-белых». Сделку стороны могут оформить уже в 2022 году.



«CFG» оценивал московскую команду по различным критериям.



Выяснилось, что «Спартак» имеет второй по силе и стоимости состав в РПЛ, что подтверждается статистическими выкладками. К зимнему перерыву команда не добрала 10 очков. Основной причиной плохих результатов, по версии холдинга, является слишком частая смена тренеров.



«Красно-белые» обладают качественной инфраструктурой и отличным стадионом. Из минусов – нехватка крытых полей и достаточно ограниченная инфраструктура для восстановления игроков.



В «CFG» также высоко оценили коммерческую деятельность клуба, что делает его привлекательным для инвесторов.