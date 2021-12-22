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«Эвертон» полностью согласовал трансфер Миколенко

Дата публикации: 22-12-2021

Украинский защитник Виталий Миколенко продолжит карьеру в Англии. Во время зимнего трансферного окна он сменит «Динамо» на «Эвертон». Об этом в интервью «Goodison news» рассказал Фабрицио Романо.

«Все вопросы улажены. На днях Миколенко успешно прошел медицинское обследование для «Эвертона». Официального объявления о трансфере пока нет, но эту сделку уже можно считать закрытой», - приводит слова итальянского журналиста источник.

Ранее стало известно, что за футболиста сборной Украины «ириски» заплатят 20 000 000 фунтов (~23,5 млн евро), а сам Виталий получит долгосрочный контракт, рассчитанный на 5 лет.

В сезоне 21/22 в активе Миколенко 21 матч за киевлян во всех турнирах, в которых он отметился 3 ассистами.

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