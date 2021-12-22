Свернуть список

«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Кварацхелию

Дата публикации: 22-12-2021

Британские СМИ утверждают, что вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед».

По данным «Football Insider», лондонцы, проявляющие наиболее предметный интерес к грузинскому игроку, готовы заплатить за его трансфер 15 миллионов евро. Сумма устаивает руководство «Рубина», поэтому сделка может быть осуществлена этой зимой.

Ранее сообщалось, что видеть Хвичу в своих рядах желают «Саунгемптон» и «Эвертон».

Напомним, Кварацхелия пополнил состав казанского клуба свободным агентом в 2019 году. В этом сезоне он провел 15 встреч в РПЛ (1 гол и 3 результативные передачи).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close