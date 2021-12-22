«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Кварацхелию

Дата публикации: 22-12-2021

Британские СМИ утверждают, что вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед».



По данным «Football Insider», лондонцы, проявляющие наиболее предметный интерес к грузинскому игроку, готовы заплатить за его трансфер 15 миллионов евро. Сумма устаивает руководство «Рубина», поэтому сделка может быть осуществлена этой зимой.



Ранее сообщалось, что видеть Хвичу в своих рядах желают «Саунгемптон» и «Эвертон».



Напомним, Кварацхелия пополнил состав казанского клуба свободным агентом в 2019 году. В этом сезоне он провел 15 встреч в РПЛ (1 гол и 3 результативные передачи).