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«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Ривер Плейта»

Дата публикации: 22-12-2021

По данным «Ole», «МЮ» нашел усиление в Аргентине. Речь идет о Хулиане Альваресе, защищающем цвета «Ривер Плейта».

«Манкунианцы» уже направили аргентинской команде официальный запрос касательно трансфера нападающего. Ранее СМИ сообщали, что к подписанию Альвареса близок «Реал».

Хулиан также интересен «Ювентусу», «Баварии» и «Барселоне».

Альварес получил футбольное образование в структуре «Ривер Плейта». Его дебют в основе клуба состоялся в октябре 2018 года. Всего на счету футболиста 96 игр в составе аргентинской команды (36 голов, 25 результативных пасов).

Соглашение с Альваресом истекает в декабре 2022 года. Ценник на него равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).

Летом 2021 года он дебютировал в сборной Аргентины.

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