Еще один топ-клуб включился в гонку за Холанда

Дата публикации: 22-12-2021

«Ливерпуль» пополнил список грандов, которые заинтересованы в бомбардире дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.



По сообщениям «Sky Germany», руководство «мерсисайдцев» будет пытаться заполучить 21-норвежца только в том случае, если до лета клубу не удастся продлить контракт с Мохамедом Салахом. Трудовой договор египтянина истекает в 2023 году.



Помимо «Ливерпуля» на футболиста претендуют «Ман Сити», «МЮ» и «Реал». Сам Эрлинг признавался, что его мечта – сыграть в футболке «королевского клуба».



В нынешней кампании на счету Холанда 16 матчей. В них он стал автором 19 забитых мячей и 5 ассистов.



Известный немецкий портал Transfermarkt.de оценивает стоимость результативного нападающего в 150 000 000 евро.