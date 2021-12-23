«Реал» следит за защитником «Ливерпуля»

Дата публикации: 23-12-2021

По данным «BBC», Джозеф Гомес, выступающий за «Ливерпуль», может стать игроком «Реала». Мадридцы заинтересованы в трансфере 24-летнего защитника.



Представители «сливочных» наблюдают за англичанином и рассчитывают осуществить сделку ближайшим летом. В Мадриде надеются, что Гомес сам захочет уйти из «Ливерпуля» в поисках игровой практики, которой ему не хватает из-за высокой конкуренции в центре защиты «мерсисайдцев».



Ранее СМИ писали об интересе к Гомесу со стороны «Астон Виллы» и лично Стивена Джеррарда, возглавляющего бирмингемцев.



С «Ливерпулем» защитник связан контрактом до лета 2024 года. В сезоне 21/22 в его активе всего 9 встреч без результативных действий.



Transfermarkt.de оценивает Гомеса в 30 млн евро.