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«Реал» следит за защитником «Ливерпуля»

Дата публикации: 23-12-2021

По данным «BBC», Джозеф Гомес, выступающий за «Ливерпуль», может стать игроком «Реала». Мадридцы заинтересованы в трансфере 24-летнего защитника.

Представители «сливочных» наблюдают за англичанином и рассчитывают осуществить сделку ближайшим летом. В Мадриде надеются, что Гомес сам захочет уйти из «Ливерпуля» в поисках игровой практики, которой ему не хватает из-за высокой конкуренции в центре защиты «мерсисайдцев».

Ранее СМИ писали об интересе к Гомесу со стороны «Астон Виллы» и лично Стивена Джеррарда, возглавляющего бирмингемцев.

С «Ливерпулем» защитник связан контрактом до лета 2024 года. В сезоне 21/22 в его активе всего 9 встреч без результативных действий.

Transfermarkt.de оценивает Гомеса в 30 млн евро.

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