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Сергеев может перейти в «Локомотив»

Дата публикации: 23-12-2021

Иван Сергеев может сменить «Крылья Советов» на «Локомотив». «Чемпионат» пишет, что «железнодорожники» уже общались с самарской командой относительно финансовой стороны потенциальной сделки. На данный момент конкретные цифры не обозначены, но москвичи рассматривают на вариант с покупкой Сергеева.

В контракте форварда с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 2,16 млн евро (180 млн рублей). Покупателю также придется потратиться на подъемные для 26-летнего футболиста и выплаты агентам.

Ранее Сергеевым интересовался «Зенит».

В нынешнем сезоне лучший снайпер ФНЛ 20/21 отличился 8 раз и отдал 6 голевых пасов в 20 играх за самарский клуб. Ценник на него равняется 2,3 млн евро («Transfermarkt»).

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