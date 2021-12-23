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Аспиликуэта хочет продлить контракт с «Челси». Им интересуется «Барселона»

Дата публикации: 23-12-2021

«The Athletic» пишет, что Сесар Аспиликуэта намерен продолжить выступление в составе «Челси».

Несмотря на интерес к 32-летнему защитнику со стороны «Барселоны», сам он хочет пролонгировать соглашение с лондонцами. Трудовые отношения испанца с «аристократами» завершаются в конце сезона. Футболист планирует договориться о продлении контракта на срок более года.

Аспиликуэта пополнил состав «Челси» в 2012 году. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке лондонцев в 19 играх и отдал 3 голевые передачи.

Рыночная стоимость испанца – 13 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что каталонцам интересны 3 футболиста «Челси», среди которых Рюдигер, Пулишич и Аспиликуэта.

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