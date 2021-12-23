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Динь может стать игроком «Наполи»

Дата публикации: 23-12-2021

«Наполи» намерен усилиться Люкой Динем, права на которого принадлежат «Эвертону». Информацией поделился ресурс «Foot Mercato».

Итальянская команда рассчитывает приобрести игрока на левый фланг защиты. Заполучить Диня неаполитанцы попытаются уже в январе. Переход вполне может состояться. У француза весьма напряженные отношения с наставником «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом, в связи с чем он может уйти из клуба.

За английскую команду Динь выступает с лета 2018 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 15 поединков, в которых он отметился 1 забитым мячом.

Соглашение 28-летнего француза с «ирисками» истекает летом 2025 года. Ценник на Диня составляет 35 млн евро.

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