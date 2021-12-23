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«Боруссия» Д планирует вернуть Рейнира в «Реал»

Дата публикации: 23-12-2021

«Боруссия» (Дортмунд) намерена вернуть «Реалу» Рейнира уже зимой, не дожидаясь окончания арендного соглашения. У бразильца не получилось в Германии, и руководство «шмелей» не планирует оставлять его в команде.

Рейнир обучался футболу в Бразилии. Первый профессиональный контракт он заключил с «Фламенго». В январе 2020 года права на полузащитника выкупил «Реал», оформивший с ним соглашение до лета 2026 года. Спустя полгода бразильца арендовала «Боруссия». В нынешнем сезоне в активе хавбека 11 поединков за «шмелей» (без результативных действий). Стоимость 19-летнего игрока составляет 10 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

Ранее СМИ сообщали об интересе к Рейниру со стороны «Бенфики».

Источник – «Bild».

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