«Милан» отклонил два предложения по Леау

Дата публикации: 23-12-2021

«Милан» намерен сохранить в своем составе Рафаэла Леау.



По информации «Calciomercato», боссы итальянской команды не хотят продавать вингера и уже ответили отказом на 2 предложения по трансферу 22-летнего португальца. Сообщается, что одно из них было от английского клуба, другое – от немецкого. При этом названия команд, направлявших запросы, неизвестны.



«Милан» планирует обезопасить своего подопечного от посягательств других клубов путем продления соглашения с увеличением зарплаты.



Состав «россонери» Леау пополнил летом 2019 года. В сезоне 21/22 он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 встречах.



Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Леау – 25 млн евро («Transfermarkt»).