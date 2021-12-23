Свернуть список

«Милан» отклонил два предложения по Леау

Дата публикации: 23-12-2021

«Милан» намерен сохранить в своем составе Рафаэла Леау.

По информации «Calciomercato», боссы итальянской команды не хотят продавать вингера и уже ответили отказом на 2 предложения по трансферу 22-летнего португальца. Сообщается, что одно из них было от английского клуба, другое – от немецкого. При этом названия команд, направлявших запросы, неизвестны.

«Милан» планирует обезопасить своего подопечного от посягательств других клубов путем продления соглашения с увеличением зарплаты.

Состав «россонери» Леау пополнил летом 2019 года. В сезоне 21/22 он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 встречах.

Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года. Ориентировочная стоимость Леау – 25 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close