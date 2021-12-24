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Форвард «Штурма» Йебоа может перейти в «Локомотив»

Дата публикации: 24-12-2021

«Локомотив» может пополниться центрфорвардом «Штурма». Речь идет о Келвине Йебоа. Информацией поделился «Чемпионат».

По данным ресурса, «железнодорожники» видят в молодом нападающем усиление для линии атаки и намерены оформить его переход в ближайшее трансферное окно.

Йебоа перебрался в «Штурм» в феврале 2021 года, заключив с клубом контракт до лета 2024 года. До этого он на протяжении 3 лет защищал цвета «Тироля».

В сезоне 2021/2022 на счету 21-летнего футболиста 14 забитых мячей и 8 результативных пасов в 28 поединках. Ценник на него равняется 4 млн евро («Transfermarkt»).

Йебоа родился в Гане, но не выступал за сборную этой страны. В его активе 2 игры за итальянскую молодежку.

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