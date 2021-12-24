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«Кристал Пэлас» начал переговоры по Борхе

Дата публикации: 24-12-2021

Форвард «Реала» близок к переходу в английскую команду.

«La Nazione» утверждает, что «Кристал Пэлас» ведет переговоры касательно трансфера Борхи Майораля. Текущий сезон он проводит в «Роме» на правах аренды. Стоимость игрока оценивается примерно в 13 млн фунтов.

Ранее СМИ писали, что в услугах 24-летнего испанца заинтересована «Фиорентина».

Майораль воспитывался в структуре «Реала», но проявить себя в Мадриде ему не удалось. Дебют Борхи в основе «сливочных» состоялся в 2015 году, после чего его регулярно отправляли в аренду. С 2016 года он успел поиграть за «Вольфсбург», «Леванте» и «Рому».

В сезоне 21/22 Майораль выходил на поле в составе «джаллоросси» в 10 встречах (1 гол, 1 результативная передача).

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