Источник: «Зенит» хочет подписать Хайкина из «Буде-Глимт»

Дата публикации: 24-12-2021

По данным «Transfermarkt», выступление Никиты Хайкина привлекло внимание «Зенита». Петербургская команда прорабатывает вариант с подписанием 26-летнего вратаря, правами на которого владеет «Буде-Глимт».



«Зенит» в качестве компенсации за Хайкина предлагает денежную выплату и Александра Васютина, в настоящий момент арендованного шведским «Юргорденом».



Интерес к Хайкину также проявляют несколько команд из АПЛ. Вратарь выступал за молодежку «Челси» и имеет английский паспорт.



Договор Хайкина с «Буде-Глимт» действует до конца 2022 года. В ноябре он получил вызов в национальную сборную России.



Ценник на голкипера равняется 0,6 млн евро (согласно оценке «Transfermarkt»).