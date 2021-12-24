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Источник: «Зенит» хочет подписать Хайкина из «Буде-Глимт»

Дата публикации: 24-12-2021

По данным «Transfermarkt», выступление Никиты Хайкина привлекло внимание «Зенита». Петербургская команда прорабатывает вариант с подписанием 26-летнего вратаря, правами на которого владеет «Буде-Глимт».

«Зенит» в качестве компенсации за Хайкина предлагает денежную выплату и Александра Васютина, в настоящий момент арендованного шведским «Юргорденом».

Интерес к Хайкину также проявляют несколько команд из АПЛ. Вратарь выступал за молодежку «Челси» и имеет английский паспорт.

Договор Хайкина с «Буде-Глимт» действует до конца 2022 года. В ноябре он получил вызов в национальную сборную России.

Ценник на голкипера равняется 0,6 млн евро (согласно оценке «Transfermarkt»).

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