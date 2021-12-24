«Реал» включился в борьбу за подписание форварда «Лилля» Дэвида

Дата публикации: 24-12-2021

Канадец Джонатан Дэвид может перебраться в Мадрид. К числу претендентов на него добавился «Реал». Об этом утверждает «Marca». Ранее его агент сообщил, что бомбардир готов поменять команду по окончании сезона.



СМИ также писали об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Вест Хэма».



Права на Дэвида принадлежат «Лиллю». Во французскую команду канадец перебрался в 2020 году, подписав контракт до июня 2025 года. В сезоне 21/22 в активе форварда 27 поединков за «Лилль» во всех клубных турнирах, в которых он отметился 16 забитыми мячами.



Рыночная стоимость Джонатана – 50 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



С 2018 года Дэвид регулярно вызывается в канадскую сборную. За 24 игры в составе национальной команды он отличился 18 раз.