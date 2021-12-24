«Арсенал» намерен подписать защитника «Барселоны»

Дата публикации: 24-12-2021

Авторитетный испанский таблоид «Marca» пишет, что Сержиньо Дест может сменить «Барселону» на «Арсенал». Каталонцы готовы отпустить своего защитника при наличии хорошего предложения. За футболиста клуб рассчитывает получить 30-35 млн евро.



Зимой «блаугранас» нужно качественное усиление. «Барса» планирует подписать Маттейса де Лигта и Феррана Торреса, потому вполне может принять предложение по трансферу своего игрока.



Дест находится в составе каталонцев с октября 2020 года. Срок действия контракта американца, ранее выступавшего за «Аякс», ограничен летом 2025 года. В нынешнем сезоне на его счету 16 встреч (3 результативные передачи).



Ориентировочная стоимость Деста на трансферном рынке составляет 30 000 000 евро.