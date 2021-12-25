«Тоттенхэм» не собирается продавать Бергвейна. Конте считает его ключевым игроком

Дата публикации: 25-12-2021

«Тоттенхэм» не планирует расставаться со Стивеном Бергвейном в ближайшее трансферное окно, несмотря на интерес к полузащитнику со стороны «Аякса» и «Севильи». Антонио Конте, возглавляющий лондонцев, считает 24-летнего голландца одним из важнейших футболистов команды и хочет сохранить его в составе «шпор».



За «Тоттенхэм» Бергвейн выступает с января прошлого года. Хавбек обошелся лондонскому клубу в 30 млн евро. Его соглашение со «шпорами» рассчитано до лета 2025 года.



В сезоне 21/22 на счету Бергвейна 12 поединков, в которых он отличился 1 раз и отдал 2 результативных паса. Ценник на голландца составляет 18 млн евро («Transfermarkt»).



Источник – «Sky Sports»