«Зенит» нацелился на итальянского защитника

Дата публикации: 25-12-2021

У «Зенита» появилась новая трансферная цель. В этот раз в сферу интересов питерского клуба попал защитник «Эмполи» Маттиа Вити. Об этом поведал главред «Tuttomercatoweb» Марко Контерио.



По его данным, «сине-бело-голубые» рассматривают возможность покупки 19-летнего футболиста этой зимой.



Вити – воспитанник «Эмполи». В составе первой команды он дебютировал в сентябре 2021 года. Всего на его счету 9 матчей. Контракт центрбека с «синими» действует до середины 2025 года, а его трансферная стоимость составляет 1 300 000 евро.



Также стоит отметить, что Марко имеет опыт выступлений за юношеские сборные Италии различных возрастов.