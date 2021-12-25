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«Манчестер Сити» готовит игроков на продажу, чтобы приобрести Холанда

Дата публикации: 25-12-2021

«Ман Сити» прорабатывает вариант с подписанием Эрлинга Холанда, принадлежащего «Боруссии» (Дортмунд). Ради трансфера норвежца английская команда готова продать нескольких футболистов.

По информации «Manchester Evening News», в скором времени «горожане» могут расстаться с Ферраном Торресом. Испанец интересен «Барселоне». За его переход «горожане» рассчитывает получить 55 млн евро.

Помимо Торреса, клуб готов попрощаться с Морганом Роджерсом (арендован «Борнмутом»), Педро Порро (арендован «Спортингом») и Коу Итакурой (арендован «Шальке»).

С начала сезона Холанд отметился 19 голами и 5 ассистами в 16 встречах за «Боруссию». Норвежец связан контрактом со «шмелями» до июня 2024 года. Его стоимость равняется 150 000 000 евро («Transfermarkt»).

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