В «Аяксе» хотят сохранить защитника, которым интересуется «Барселона»

Дата публикации: 25-12-2021

В «Аяксе» дали комментарии относительно информации по возможному уходу из команды Нуссайра Мазрауи, соглашение с которым заканчивается ближайшим летом.



«Мы надеемся сохранить Нуссайра, но вы можете догадаться, чем в итоге все завершится», - цитирует Эдвина ван дер Сара, занимающего пост гендиректора «Аякса», Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.



Ранее СМИ писали, что в услугах Мазрауи заинтересована «Барселона». Каталонцы уже обратились к Мино Райоле, представляющему интересы 24-летнего защитника. Среди претендентов на марокканца значатся еще 3 команды. Информация о них не раскрывается.



В сезоне 2021/2022 в активе Мазрауи 21 встреча в футболке «Аякса» (4 забитых мяча, 3 ассиста). Transfermarkt.de оценивает марокканца в 18 млн евро.