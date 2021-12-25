«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Погба в январе

Дата публикации: 25-12-2021

«МЮ» не собирается расставаться с Полем Погба в период зимнего трансферного окна.



Известный журналист Фабрицио Романо уверяет, что боссы «красных дьяволов» не ведут переговоры ни с одним из клубов, заинтересованных в услугах француза, о его продаже в январе. При этом, «Юнайтед» никак не может договориться с Полем о продлении сотрудничества. Высока вероятность, что летом он может оказаться среди свободных агентов.



Ранее интерес к Погба обозначили «Ювентус», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона». Агент игрока Мино Райола посоветовал своему клиенту перебраться в Париж.



В текущем розыгрыше чемпионата Англии в активе 28-летнего полузащитника 9 матчей с 7 голевыми пасами.