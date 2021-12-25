Полузащитник «Крыльев» Пруцев близок к переходу в «Спартак»

Дата публикации: 25-12-2021

«Спартак» в ближайшее время может оформить переход Данилы Пруцева, права на которого принадлежат «Крыльям Советов». Информацию опубликовал «Чемпионат», указывая в качестве источника окружение футболиста.



В настоящий момент стороны обсуждают детали трансфера. Состав самарской команды Пруцев пополнил в августе 2020 года, однако уже через месяц перебрался в «Сочи», который заплатил за хавбека 0,9 млн евро. За новую команду он провел в РПЛ 20 встреч, но своей игрой не убедил тренерский штаб оставить его. В итоге летом 2021 года «Крылья Советов» оформили обратный переход Пруцева.



В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 19 игр за самарцев (без результативных действий). Transfermarkt.de оценивает Пруцева в € 800 тысяч.