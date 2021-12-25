«Атлетико» определился с ценником на Триппьера

Дата публикации: 25-12-2021

Защитник сборной Англии Киран Триппьер, ныне выступающий в футболке мадридского «Атлетико», может вернуться на родину в ближайшее время.



Согласно сведениям «ESPN», руководители «матрасников» установили ценник на своего игрока, которым интересуются сразу три представителя АПЛ – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм Хотспур». Отмечается, что мадридцы готовы отпустить Кирана за 20 миллионов фунтов (около 24 млн евро).



Ранее британские медиа писали, что в случае перехода в «Ньюкасл», 31-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «сорок».



Напомним, с 2015 по 2019 год Триппьер защищал цвета «Тоттенхэма». На его отъезде в Испанию лондонцы заработали 22 000 000 евро.