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«Ювентус» заинтересован в подписании Весино

Дата публикации: 25-12-2021

«La Repubblica» пишет, что Матиас Весино может оказаться в «Ювентусе».

Хавбек связан контрактом с «Интером». Срок действия договора ограничен летом 2022 года. При таких раскладах миланцы могут согласиться расстаться с уругвайцем во время зимнего трансферного окна. «Ювентус» готов воспользоваться этим и подписать 30-летнего игрока.

Интерес к полузащитнику также проявляет «Наполи».

Цвета «Интера» Весино защищает с 2017 года. Миланцы заплатили за него «Фиорентине» 24 млн евро. В сезоне 2021/2022 на счету уругвайца 15 встреч в составе «нерадзурри», в которых он отметился 1 забитым мячом. Рыночная стоимость Матиаса равняется 8 000 000 евро.

С 2016 года Весино регулярно вызывается в сборную Уругвая.

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