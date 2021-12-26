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«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Реала» Камавинга

Дата публикации: 26-12-2021

Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в Англии. Хавбек, контракт которого принадлежит «Реалу», интересен «Ливерпулю». Информацией поделилось издание «Marca», указывая в качестве источника «El Nacional».

Игра Камавинги импонирует Юргену Клоппу, возглавляющему «мерсисайдцев». Специалист уверен, что футбольная агрессия и физические данные, присущие полузащитнику помогут ему удачно выступать в АПЛ. Однако вероятность данного перехода невысока, поскольку мадридцы вряд ли согласятся отпустить 19-летнего француза, который считается одним из наиболее талантливых молодых футболистов мира.

Камавинга перебрался в «Реал» из «Ренна» минувшим летом. Его трансфер обошелся «сливочным» в 31 млн евро.

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