«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Реала» Камавинга

Дата публикации: 26-12-2021

Эдуарду Камавинга может продолжить карьеру в Англии. Хавбек, контракт которого принадлежит «Реалу», интересен «Ливерпулю». Информацией поделилось издание «Marca», указывая в качестве источника «El Nacional».



Игра Камавинги импонирует Юргену Клоппу, возглавляющему «мерсисайдцев». Специалист уверен, что футбольная агрессия и физические данные, присущие полузащитнику помогут ему удачно выступать в АПЛ. Однако вероятность данного перехода невысока, поскольку мадридцы вряд ли согласятся отпустить 19-летнего француза, который считается одним из наиболее талантливых молодых футболистов мира.



Камавинга перебрался в «Реал» из «Ренна» минувшим летом. Его трансфер обошелся «сливочным» в 31 млн евро.