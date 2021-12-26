«Эвертон» заинтересован в подписании Головина

Дата публикации: 26-12-2021

По данным «The Athletic», в услугах Александра Головина заинтересован «Эвертон». В составе английской команды россиянина хочет видеть Рафаэль Бенитес, которому нравятся игровые качества футболиста. Основным препятствием при осуществлении сделки может стать цена полузащитника.



Головин пополнил состав «Монако» летом 2018 года. В сезоне 2021/2022 на счету 25-летнего хавбека 23 поединка в составе «монегасков», в которых он отличился 3 раза и сделал 5 результативных пасов.



Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года. Ценник на россиянина равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).



Помимо трансфера Головина, «Эвертон» прорабатывает вопрос с подписанием Шона Лонгстаффа из «Ньюкасла».