«Бавария» хочет подписать лидера «Наполи»

Дата публикации: 26-12-2021

Ресурс «La Gazzetta dello Sport» рассказал о возможном варианте продолжения карьеры Лоренцо Инсинье. Капитан «Наполи» может переехать в Германию, где интерес к нему проявляет «Бавария».



Источник пишет, что мюнхенцы уже отправили запрос касательно трансфера вингера. Неаполитанцы не намерены продавать своего лидера и хотят пролонгировать с ним контракт. При этом клуб планирует договориться с Лоренцо о снижении зарплаты. Инсинье готов остаться в «Наполи», но требует повысить ему оклад.



Среди претендентов на 30-летнего итальянца также значится «Тоттенхэм». Пока неизвестно, начали ли лондонцы переговоры по трансферу игрока.



В сезоне 21/22 Инсинье провел за «адзурри» 18 игр (5 голов, 6 ассистов). Transfermarkt.de оценивает вингера в 48 000 000 евро.