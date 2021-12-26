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«Бавария» хочет подписать лидера «Наполи»

Дата публикации: 26-12-2021

Ресурс «La Gazzetta dello Sport» рассказал о возможном варианте продолжения карьеры Лоренцо Инсинье. Капитан «Наполи» может переехать в Германию, где интерес к нему проявляет «Бавария».

Источник пишет, что мюнхенцы уже отправили запрос касательно трансфера вингера. Неаполитанцы не намерены продавать своего лидера и хотят пролонгировать с ним контракт. При этом клуб планирует договориться с Лоренцо о снижении зарплаты. Инсинье готов остаться в «Наполи», но требует повысить ему оклад.

Среди претендентов на 30-летнего итальянца также значится «Тоттенхэм». Пока неизвестно, начали ли лондонцы переговоры по трансферу игрока.

В сезоне 21/22 Инсинье провел за «адзурри» 18 игр (5 голов, 6 ассистов). Transfermarkt.de оценивает вингера в 48 000 000 евро.

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