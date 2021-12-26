«Арсенал» готов перехватить Влаховича у «Ювентуса»

Дата публикации: 26-12-2021

Список претендентов на Душана Влаховича пополнился «Арсеналом». Информацией поделился ресурс «Il Messaggero».



Источник пишет, что лондонцы близки к подписанию серба, правами на которого владеет «Фиорентина». Ранее основным претендентом на форварда считался «Ювентус». Однако туринцам так и не удалось согласовать с «фиалками» размер компенсации за игрока. В «Фиорентине» рассчитывали получить за Влаховича не менее 80 млн евро, «Ювентус» эту сумму счел завышенной.



Заминкой в переговорах намерен воспользоваться «Арсенал». «Пушкари» готовы выплатить за серба требуемую сумму. Кроме того, лондонцы согласны удовлетворить финансовые пожелания Душана по личному контракту.



Интерес к бомбардиру также проявляет «Ман Сити».