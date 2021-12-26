«Шахтер» и «Реал» поспорят за 17-летнего таланта «Ботафого»

Дата публикации: 26-12-2021

«DefensaCentral» сообщает об интересе «Шахтера» и «Реала» к 17-летнему форварду «Ботафого». Речь идет о Матеусе Насименто.



Мадридцы намерены подписать футболиста по схеме, которую они ранее использовали с Родриго и Винисиусом Жуниором. Донецкая команда попытается завлечь нападающего наличием в составе большого числа бразильцев, что позволит юному игроку быстрее привыкнуть к европейскому чемпионату.



Насименто стал открытием минувшего сезона в Серии В (Бразилия). Форварду прочат большое будущее, называя его «Маленьким Кавани». В Европу Матеус сможет перебраться уже в марте, когда станет совершеннолетним.



На счету Насименто 19 игр в составе «Ботафого». Transfermarkt.de оценивает бразильца в 5 млн евро.