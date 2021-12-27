Два клуба присоединились к борьбе за Алексея Миранчука

Дата публикации: 27-12-2021

Будущее Алексея Миранчука в «Аталанте» остается под вопросом. Россиянин по-прежнему лишь эпизодически появляется на поле в составе клуба из Бергамо. Между тем, в борьбу за 26-летнего хавбека включились еще 2 клуба, названия которых не раскрываются. Информация появилась в «Twitter» Альфредо Педуллы.



Ранее сообщалось, что Миранчук находится в сфере интересов «Вероны» и «Дженоа». «Аталанта» согласна на аренду россиянина с условием последующего выкупа.



В Италию полузащитник перебрался осенью 2020 года, подписав контракт на 4 года. В сезоне 21/22 в активе Алексея всего 12 встреч (суммарное игровое время – 397 минут), в которых он отличился 1 раз и отдал 1 результативный пас.



Сайт Transfermarkt.de оценивает футболиста в 13,5 млн евро.