«Коринтианс» предложил Кавани зарплату как в «МЮ»

Дата публикации: 27-12-2021

«Коринтианс» хочет подписать Эдинсона Кавани. Как сообщает Sport.es, бразильцы готовы выплачивать 34-летнему уругвайцу зарплату, равную той, что форвард получает в «Ман Юнайтед».



Ранее СМИ писали, что руководство «Коринтианса» уже обсуждало с братом нападающего, представляющим интересы футболиста, возможность сотрудничества.



С «манкунианцами» Кавани связан контрактом до лета 2022 года. Состав английской команды он пополнил в статусе свободного агента. В текущем сезоне уругваец появляется на поле не так часто. На его счету всего 8 поединков (1 забитый мяч). Стоимость Эдинсона равняется 6 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



Несмотря на возраст, Кавани продолжает выступать за национальную команду Уругвая.