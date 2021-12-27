Семак выступил против продления контракта с Дзюбой

Дата публикации: 27-12-2021

«Чемпионат» утверждает, что Артем Дзюба не нужен Сергею Семаку. Наставник «Зенита» высказался против пролонгации трудовых отношений с форвардом, договор с которым истекает ближайшим летом.



В соглашении с 33-летним россиянином присутствует опция, позволяющая автоматически продлить его контракт на 1 сезон. Условие будет активировано, если в сезоне 2021/2022 игровое время Дзюбы превысит отметку в 70%. В настоящий момент данный пункт не выполняется.



Нападающий перебрался в «Зенит» летом 2015 года в статусе свободного агента, отказавшись продлевать соглашение со «Спартаком». В нынешнем сезоне в его активе 24 поединка (10 забитых мячей, 9 результативных передач).



Рыночная стоимость Дзюбы – € 10 млн (согласно «Transfermarkt»).