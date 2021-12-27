«ПСЖ» необходимо продать игроков на 100 млн евро до конца сезона

Дата публикации: 27-12-2021

«Пари Сен-Жермен» попал в затруднительную ситуацию. Чтобы не нарушить правила финансового «фэйр-плей», парижанам необходимо выручить с продаж футболистов, как минимум, 100 00 000 евро. Причем сделать это придется до конца сезона. Информацией поделился ресурс «L’Equipe».



В настоящий момент в «ПСЖ» наблюдается существенный дефицит бюджета, который требуется закрыть до лета 2022 года.



Сообщается, что боссы «красно-синих» планируют расстаться с голкипером Рико. Помимо него в «чёрном списке» также находятся Диалло, Курзава, Дракслер, Керер, Икарди и Рафинья.



Напомним, в чемпионате Франции сыграно 19 туров. За этот отрезок команда Маурисио Почеттино набрала 46 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.