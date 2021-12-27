«Манчестер Юнайтед» нашел замену де Хеа в клубе АПЛ

Дата публикации: 27-12-2021

По информации «Daily Star», «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Эмилиано Мартинеса, правами на которого владеет «Астон Вилла». «Красные дьяволы» видят в голкипере замену Давиду де Хеа.



Представители «МЮ» просматривали 29-летнего аргентинца в нескольких играх. По их мнению, вратарь «Астон Виллы» в будущем сможет заменить де Хеа в воротах команды. Испанец, который в настоящий момент является безоговорочным первым номером для «манкунианцев», может уйти из клуба досрочно. В этом случае «Юнайтед» попробует оформить переход Мартинеса.



В нынешнем сезоне аргентинец провел за «львов» 17 встреч, в 5 из которых отстоял на ноль. Его соглашение с клубом истекает в 2024 году.



Transfermarkt.de оценивает Мартинеса в 32 млн евро.