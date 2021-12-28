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«Ювентус» может арендовать Милика зимой

Дата публикации: 28-12-2021

По данным «Sport Mediaset», «Ювентус» рассчитывает договориться о переходе Аркадиуша Милика. Трансфер может состояться уже зимой. Речь идет об арендном соглашении до лета 2022 года с опцией выкупа.

Источник пишет, что туринцам интересны несколько футболистов, включая 27-летнего поляка, в настоящий момент защищающего цвета «Марселя». Также клуб рассматривает вариант с покупкой Джанлуки Скамакки из «Сассуоло».

Милик выступает за «Марсель» с января 2021 года. В сезоне 21/22 на счету польского форварда 15 встреч в составе французской команды (5 голов). Стоимость игрока равняется 17 млн евро («Transfermarkt»).

Скамакка в текущем сезоне отличился 6 раз в 19 играх за «Сассуоло». Ценник на итальянца составляет 15 млн евро.

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