«Реал» готов бесплатно отпустить Иско

Дата публикации: 28-12-2021

«Реал» не намерен тянуть с расставанием с Иско и готов бесплатно отпустить игрока в зимнее трансферное окно. Карло Анчелотти не видит полузащитника в команде. При этом у «сливочных» пока нет предложений по испанцу. Информацией поделился ресурс «ABC».



Сам Иско не форсирует события. Зарплата 29-летнего футболиста в Мадриде составляет 6,5 млн евро за сезон. Хавбек сомневается, что в новом клубе будет получать столько же, потому не торопится покидать «Реал».



За «сливочных» Иско выступает с 2013 года. Его соглашение с клубом истекает ближайшим летом. В текущем сезоне испанец провел всего 7 поединков и отметился 1 забитым мячом.



Transfermarkt.de оценивает Иско в 15 000 000 евро.