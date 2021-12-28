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Пирло может стать новым главным тренером «Бенфики»

Дата публикации: 28-12-2021

На место Жорже Жезуша в «Бенфике» может прийти Андреа Пирло, остающийся без работы с весны 2021 года. Об этом сообщил ресурс «Calcio Mercato».

«Орлы» рассматривают возможность досрочного расторжения соглашения с португальским наставником. Руководство команды недовольно результатами «Бенфики» в последних матчах. Во внутреннем первенстве клуб находится лишь на третьей строчке, уступая лидерам чемпионата «Порту» и «Спортингу» 4 очка. Кроме того, «Бенфика» завершила выступление в Кубке страны на стадии 1/8 финала, проиграв «Порту».

Помимо Пирло рассматриваются кандидатуры Нуну Эшпириту Санту и Паулу Фонсеки. Отмечается, что часть руководителей «Бенфики» хочет видеть на тренерском мостике именно португальского специалиста.

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