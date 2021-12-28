«Тоттенхэм» намерен приобрести двух игроков «Ювентуса»

Дата публикации: 28-12-2021

«Тоттенхэм» планирует усилиться 2 игроками «Ювентуса». Речь идет о Уэстоне Маккенни и Деяне Кулушевски.



«Calcio Mercato» утверждает, что на их покупке настаивает Антонио Конте, возглавляющий лондонскую команду. «Ювентус» согласен отпустить своих футболистов в ближайшее трансферное окно, но хочет получить за каждого игрока по 35 млн евро.



Маккенни перебрался в Турин в 2021 году, подписав 4-летнее соглашение. В сезоне 21/22 в его активе 18 игр (2 гола). Transfermarkt.de оценивает 23-летнего американца в 25 млн евро.



Кулушевски выступает за «Ювентус» с января 2020-го. Его трудовой договор истекает летом 2025 года. В нынешней кампании на счету шведа 21 игра (1 гол, 3 ассиста). Ценник на хавбека равняется 35 миллионов евро.