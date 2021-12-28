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«Химки» готовы отпустить Лантратова за 3 млн евро. На вратаря претендуют ЦСКА и «Локомотив»

Дата публикации: 28-12-2021

«Чемпионат» пишет, что в услугах Ильи Лантратова из «Химок» заинтересованы несколько российских грандов. Подмосковная команда оценивает своего вратаря в 3 млн евро.

Среди претендентов на 26-летнего голкипера значатся «Локомотив» и ЦСКА. «Армейцы» попробуют выкупить права на игрока, если трансфер одобрит совет директоров. «Железнодорожники» видят в Лантратове сменщика Гилерме, который травмировался незадолго до зимнего перерыва.

Лантратов связан с «Химками» трудовым соглашением до июня 2025 года. В нынешнем сезоне голкипер отстоял на ноль в 7 встречах из 19. Рыночная стоимость россиянина – 2 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

Ранее сообщалось, что интерес к Лантратову проявляет «Зенит».

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