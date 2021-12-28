Игрок 1xBet выиграл более 9 с половиной миллионов рублей

Дата публикации: 28-12-2021

Фантастический выигрыш удался одному из игроков 1xBet - Баиру из Улан-Удэ. Крупная ставка в 100 тысяч рублей на 15 событий дала итоговый коэффициент в 95.365 и выигрыш в 9 536 527,70 рублей. Абсолютное большинство ставок было сделано на события в ведущих футбольных чемпионатах Европы, также в экспрессе присутствовали матчи КХЛ и МХЛ.

Победный экспресс выглядел следующим образом:

“Я очень часто ставлю на большие коэффициенты, выбираю много событий, которые по моему мнению могут выиграть. Можно сказать ставлю «наудачу», ведь событий очень много и вероятность выигрыша очень мала. А почему поставил такую большую сумму? Да просто так вышло, что до победной ставки у меня была еще одна ставка, которая сыграла”, - заявил сам Баир.

По его словам, он выбрал 1xBet уже давно, поскольку коэффициенты здесь выше, чем у других букмекеров, и очень удобно делать ставки в приложении. Именно там Баир сделал и рекордную для себя ставку.

“Одинары ставлю очень редко, можно сказать, из 15 ставок одну могу поставить. Мой тип ставок - это экспрессы, ведь это высокий коэффициент, т.е. то, что мне и нужно. В момент, когда понял, что разбогател, сразу все мысленно и потратил - думаю, что закрою ипотеку.

Я хочу посоветовать тем, кто хочет делать ставки в 1xBet, верить в себя. Чудеса случаются, и бывает, что даже нереальные коэффициенты заходят”, - говорит счастливчик из Улан-Удэ.

Баир - не первый игрок, которому в этом году удалось выиграть крупную сумму в 1xBet. Присоединяйтесь к числу пользователей надежного букмекера - и побеждайте!