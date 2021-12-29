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«Севилья» сделала предложение об аренде Марсьяля до конца сезона

Дата публикации: 29-12-2021

«Севилья» надеется заполучить Антони Марсьяля, принадлежащего «Ман Юнайтед».

По информации «Sky Sports», испанская команда обратилась к «манкунианцам» с предложением об аренде форварда до лета 2022 года. Соглашение не предполагает условие или обязательство последующего выкупа. Англичане пока не дали ответа.

Ранее сообщалось, что французский футболист готов перебраться в «Севилью». Ральф Рангник, возглавляющий «МЮ», заявил о желании 26-летнего Антони уйти из команды.

Марсьяль выступает за «красных дьяволов» с 2015 года. В сезоне 21/22 в его активе 10 встреч с 1 забитым мячом. Его соглашение с клубом истекает летом 2024 года.

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 32 млн евро.

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